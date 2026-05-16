В Набережных Челнах локализовали пожар на производственной площадке

По информации мэрии, в 02.46 мск субботы поступило сообщение о пожаре на улице Авторемонтной, 20/2. Загорелась полимерная продукция на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.