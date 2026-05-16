В Набережных Челнах локализовали пожар на производственной площадке

КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Пожар на территории производственной площадки в Набережных Челнах, где на площади более 6 тысяч квадратных метров загорелась полимерная продукция, локализован, сообщает мэрия города в "Максе".
"В 6.55 мск локализация пожара", - говорится в сообщении.
По информации мэрии, в 02.46 мск субботы поступило сообщение о пожаре на улице Авторемонтной, 20/2. Загорелась полимерная продукция на открытой площадке. Площадь пожара составляет более 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.