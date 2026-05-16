Посольство рассказало о задержанном в Швеции члене экипажа танкера
21:12 16.05.2026 (обновлено: 21:13 16.05.2026)
Посольство рассказало о задержанном в Швеции члене экипажа танкера

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержанный в Швеции член экипажа Sea Owl I с россиянами на борту, по данным посольства России, является гражданином Грузии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Береговая охрана Швеции сообщила в субботу о задержании еще одного члена экипажа танкера Sea Owl I.
"По нашим данным, шведскими властями задержан новый капитан танкера, являющийся гражданином Грузии", - сообщили агентству в дипмиссии.
Береговая охрана Швеции 12 марта задержала танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Десять членов экипажа танкера, включая капитана, - граждане России. Седьмого мая прокуратура освободила из-под стражи задержанного в марте капитана танкера.
