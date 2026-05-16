Полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста в Лондоне

16:41 16.05.2026 (обновлено: 17:03 16.05.2026)
В Лондоне полиция задержала 11 человек на акции протеста националистов

© REUTERS / Hannah McKay — Сотрудники полиции и участники демонстрации под лозунгом "Соединим королевство" в Лондоне, Великобритания
  На масштабной акции протеста в Лондоне задержали 11 человек.
  Демонстранты выступили против британского премьера Кира Стармера, критикуя его миграционную политику и ограничение свободы слова.
ЛОНДОН, 16 мая — РИА Новости. В Лондоне полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста против британского премьера Кира Стармера, заявили в Скотланд-ярде.
Сегодня сотни тысяч демонстрантов прошли маршем до Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги, критикуя его миграционную политику и то, что считают ограничением свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента.
«
"По состоянию на 13:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) было произведено 11 арестов за различные правонарушения", — говорится в сообщении.
Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон накануне призвал британцев не обращать внимания на угрозы и запугивание со стороны властей.
На Даунинг-стрит ранее заявили, что в субботу полиция проведет самую крупную за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка, в которой задействуют тысячи силовиков, вертолеты, дроны и бронетехнику.
Стармер также предупредил демонстрантов, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".
Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Они выступили против ограничения миграции, призвав принимать беженцев.
В мае почти сто депутатов призвали Стармера покинуть пост после провала лейбористов на выборах. В знак протеста в отставку ушли несколько членов правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником премьера.
