© REUTERS / Hannah McKay Сотрудники полиции и участники демонстрации под лозунгом "Соединим королевство" в Лондоне, Великобритания

Полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста в Лондоне

Демонстранты выступили против британского премьера Кира Стармера, критикуя его миграционную политику и ограничение свободы слова.

ЛОНДОН, 16 мая — РИА Новости. В Лондоне полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста против британского премьера Кира Стармера, заявили в Скотланд-ярде.

Сегодня сотни тысяч демонстрантов прошли маршем до Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги, критикуя его миграционную политику и то, что считают ограничением свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента.

« "По состоянию на 13:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) было произведено 11 арестов за различные правонарушения", — говорится в сообщении.

Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон накануне призвал британцев не обращать внимания на угрозы и запугивание со стороны властей.

На Даунинг-стрит ранее заявили, что в субботу полиция проведет самую крупную за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка, в которой задействуют тысячи силовиков, вертолеты, дроны и бронетехнику.

Стармер также предупредил демонстрантов, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".

Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Они выступили против ограничения миграции, призвав принимать беженцев.