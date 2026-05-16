Волонтер рассказала, что мешает вернуться к поискам Усольцевых
03:51 16.05.2026
Волонтер рассказала, что мешает вернуться к поискам Усольцевых

РИА Новости: на горе, где пропала семья Усольцевых, все еще лежит глубокий снег

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глубокий снежный покров мешает добровольцам из отряда "ЛизаАлерт" начать активные поиски семьи Усольцевых.
  • Представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду заявила, что отряд работает по автономным задачам.
КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Глубокий снежный покров все еще сохраняется в местности, где пропала семья Усольцевых, это мешает добровольцам выйти на их активные поиски, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Мы продолжаем работать по автономным задачам, так как на горе все еще лежит глубокий снег, и для добровольцев условия неподходящие", - сказала собеседница.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года.
Эксперт оценил шансы найти в тайге следы Усольцевых после схода снега
14 мая, 03:03
 
