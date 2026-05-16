Волонтер рассказала, что мешает вернуться к поискам Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Глубокий снежный покров все еще сохраняется в местности, где пропала семья Усольцевых, это мешает добровольцам выйти на их активные поиски, сообщила РИА Новости представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Мы продолжаем работать по автономным задачам, так как на горе все еще лежит глубокий снег, и для добровольцев условия неподходящие", - сказала собеседница.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года.