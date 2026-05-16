Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали июльскую жару - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 16.05.2026 (обновлено: 08:50 16.05.2026)
Москвичам пообещали июльскую жару

РИА Новости: в выходные в Москве ожидается до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу ожидается температура до плюс 24 градусов, в воскресенье — до плюс 25 градусов.
  • Температура воздуха в эти дни будет соответствовать климатической норме июля.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в субботу прогреется до плюс 24 градусов, а в воскресенье - до плюс 25, что соответствует климатической норме июля, осадков в выходные дни не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, два-семь метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 - плюс 24 градуса", - рассказал Тишковец.
Девушка загорает на ВДНХ в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Москвичам пообещали аномальную жару в начале следующей недели
Вчера, 14:22
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
"Воскресенье тоже будет по-летнему комфортным. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться "башенки" кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода в грозовое состояние", - уточнил Тишковец.
По его словам, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Ночью температура поднимется до 11-14 градусов тепла.
"Днем воздух прогреется до плюс 25, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме - 747 миллиметров ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури", - заключил Тишковец.
Ягоды на прилавке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Врач назвала продукты, которые следует есть в жаркую погоду
Вчера, 14:29
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала