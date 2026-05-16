Москвичам пообещали июльскую жару

Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в субботу ожидается температура до плюс 24 градусов, в воскресенье — до плюс 25 градусов.

Температура воздуха в эти дни будет соответствовать климатической норме июля.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в субботу прогреется до плюс 24 градусов, а в воскресенье - до плюс 25, что соответствует климатической норме июля, осадков в выходные дни не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, два-семь метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 21 - плюс 24 градуса", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

"Воскресенье тоже будет по-летнему комфортным. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться "башенки" кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода в грозовое состояние", - уточнил Тишковец.

По его словам, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Ночью температура поднимется до 11-14 градусов тепла.