Десять поездов "Таврия" задерживаются в пути

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Десять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

Из Крыма, согласно сообщению, с задержкой следуют также пять поездов: № 078 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая; № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая; № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая; № 098 Симферополь - Москва и № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая.

"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.