10:50 16.05.2026
Десять поездов "Таврия" задерживаются в пути

Из-за приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 10 поездов "Таврия"

© РИА Новости / Макс Ветров | Поезд "Таврия"
Поезд "Таврия". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути между Крымским полуостровом и городами материковой части России.
  • Задержки произошли из-за временной приостановки движения на Крымском мосту.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Десять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Так, по состоянию на 9.00 в направлении Крыма задерживаются пять составов: № 025 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 15 мая; № 092 Москва - Севастополь, отправлением 14 мая; № 173 Москва - Евпатория, отправлением 14 мая; № 028 Москва – Симферополь, отправлением 15 мая; № 179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 14 мая.
Из Крыма, согласно сообщению, с задержкой следуют также пять поездов: № 078 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая; № 174 Евпатория - Москва, отправлением 15 мая; № 092 Севастополь - Москва, отправлением 15 мая; № 098 Симферополь - Москва и № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавил перевозчик.
 
МоскваСимферопольСевастопольГранд Сервис Экспресс
 
 
