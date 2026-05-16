В Подмосковье произошло массовое ДТП, пострадали четыре человека

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья произошло массовое ДТП, сообщило региональное управление МВД России.
По данным ведомства, в субботу на 65-м километре автодороги А-108 МБК грузовик столкнулся с восемью машинами, остановившимися на красный сигнал светофора.
"В результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились четыре человека", — говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.