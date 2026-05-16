В Подмосковье неизвестные закидали камнями электричку.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные в пятницу вечером забросали камнями электричку в Подмосковье, в ней были разбиты окна, один пассажир получил травму, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

"Пятнадцатого мая в 19:30 на перегоне Люберцы-1 — Овражки Казанского направления Московской железной дороги неизвестные лица обкидали камнями электропоезд № 6844, в результате чего были разбиты окна подвижного состава, травму получил один из пассажиров", — рассказали в МЖД.

Локомотивная бригада сообщила о произошедшем и вызвала бригаду скорой помощи на ближайшую станцию.