- В Подмосковье неизвестные закидали камнями электричку.
- В результате инцидента были разбиты окна вагонов, один из пассажиров получил травму.
- Московская железная дорога напомнила об ответственности за вандализм.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные в пятницу вечером забросали камнями электричку в Подмосковье, в ней были разбиты окна, один пассажир получил травму, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Пятнадцатого мая в 19:30 на перегоне Люберцы-1 — Овражки Казанского направления Московской железной дороги неизвестные лица обкидали камнями электропоезд № 6844, в результате чего были разбиты окна подвижного состава, травму получил один из пассажиров", — рассказали в МЖД.
Локомотивная бригада сообщила о произошедшем и вызвала бригаду скорой помощи на ближайшую станцию.
"В связи с участившимися случаями вандализма Московская железная дорога напоминает об административной и уголовной ответственности за совершенные противоправные действия и вмешательство в работу железнодорожного транспорта", — отметили в компании.