В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики - РИА Новости, 16.05.2026
11:37 16.05.2026
В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики

Адвокат Закирьянов: в Подмосковье неизвестный выстрелил из окна в подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков — Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия.
  • Пострадавшего доставили в больницу, из его спины извлекли пулю.
  • Адвокат отметил, что случай относится к компетенции СК России, так как преступление совершено в отношении несовершеннолетнего.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматики в Подмосковье, молодого человека на машине скорой помощи доставили в больницу, сообщил РИА Новости адвокат семьи пострадавшего Роман Закирьянов.
Инцидент, по словам защитника, произошел на территории ЖК в Люберецком городском округе Московской области.
"Компания подростков 14-15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна. Скорая помощь доставила молодого человека до больницы, из спины у него извлекли пулю", - рассказал собеседник агентства.
О произошедшем подано заявление в полицию, где должна проводиться проверка по сообщению, поступившему из лечебного учреждения, в которое доставлен пострадавший.
"Фактически это тяжкий состав – хулиганство с применением оружия. Тем более категория таких преступлений относится к исключительной компетенции СК России, так как преступление совершено в отношении несовершеннолетнего", - отметил адвокат.
В правоохранительных органах пообещали проверить камеры видеонаблюдения в течение нескольких дней, однако семья пострадавшего опасается, что некоторые кадры с течением времени могут не сохраниться, добавил Закирьянов.
Комментариями правоохранительных органов агентство в настоящий момент не располагает.
