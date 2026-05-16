В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматики в Подмосковье, молодого человека на машине скорой помощи доставили в больницу, сообщил РИА Новости адвокат семьи пострадавшего Роман Закирьянов.

Инцидент, по словам защитника, произошел на территории ЖК в Люберецком городском округе Московской области

"Компания подростков 14-15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна. Скорая помощь доставила молодого человека до больницы, из спины у него извлекли пулю", - рассказал собеседник агентства.

О произошедшем подано заявление в полицию, где должна проводиться проверка по сообщению, поступившему из лечебного учреждения, в которое доставлен пострадавший.

« "Фактически это тяжкий состав – хулиганство с применением оружия. Тем более категория таких преступлений относится к исключительной компетенции СК России , так как преступление совершено в отношении несовершеннолетнего", - отметил адвокат.

В правоохранительных органах пообещали проверить камеры видеонаблюдения в течение нескольких дней, однако семья пострадавшего опасается, что некоторые кадры с течением времени могут не сохраниться, добавил Закирьянов.