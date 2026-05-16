В Пятигорске взрывной волной от АЗС выбило окна в соседних домах

ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Взрывной волной от загоревшейся заправки в Пятигорске выбило окна у жителей близлежащих многоэтажек, рассказала РИА Новости очевидица.
В субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что шесть человек пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске.
"Окна задрожали, все затряслось, мы сначала подумали землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно – все в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались конечно, да. У соседей, кто туда поближе окна повыбивало", – сказала собеседница агентства.
По словам главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, взрыв произошел из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
