В Пятигорске взрывной волной от АЗС выбило окна в соседних домах
15:14 16.05.2026
В Пятигорске взрывной волной от загоревшейся АЗС выбило окна в соседних домах

Момент взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске произошел взрыв на газовой автозаправке.
  • Взрывной волной выбило окна в близлежащих многоэтажных домах.
  • По словам главы Пятигорска, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза.
ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Взрывной волной от загоревшейся заправки в Пятигорске выбило окна у жителей близлежащих многоэтажек, рассказала РИА Новости очевидица.
В субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что шесть человек пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске.
"Окна задрожали, все затряслось, мы сначала подумали землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно – все в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались конечно, да. У соседей, кто туда поближе окна повыбивало", – сказала собеседница агентства.
По словам главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, взрыв произошел из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
