СМИ: турецкого певца приговорили к трем годам тюрьмы за посты про Израиль

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турецкий певец Яшар Ипек был приговорен к трем годам лишения свободы по делу, возбужденному после его публикаций с осуждением действий Израиля в секторе Газа, пишет газета Yeni Akit.
"Решение по делу Яшара Ипека было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула", — пишет издание.
По данным газеты, уголовное дело было возбуждено после жалобы Фонда главного раввина Турции, связанной с отдельными выражениями, использованными певцом в публикациях о событиях в секторе Газа.
Издание отмечает, что публикации Ипека касались убийств и атак Израиля в палестинском анклаве.
Подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу в публикации не приводят.
Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости.
