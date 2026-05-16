Петраков: алгоритм взаимодействия с городом представили инвесторам в Москве

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Практические вопросы подготовки к реализации в Москве инвестиционных и строительных проектов стали темой семинара, который столичные власти организовали для инвесторов и застройщиков, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владимир Петраков.

"Для инвестора и застройщика решающее значение имеет предсказуемость на каждом этапе — от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию и присоединения к сетям коммуникаций. Чем точнее выстроен алгоритм взаимодействия с городскими сервисами и ресурсоснабжающими организациями, тем меньше административных рисков и тем быстрее проект выходит на запуск. Именно поэтому на семинаре мы собрали ключевые практические вопросы и актуальные изменения в процедурах, чтобы предприниматели могли сверить свои действия с действующими требованиями и напрямую обсудить конкретные кейсы с профильными ведомствами", – привели в ДИПП слова Петракова.

В частности, руководитель направления управления оптимизации процедур ГБУ "Мосстройразвитие" Александр Петров напомнил, что указание уникального идентификатора объекта строительства (УИН) позволяет при подаче заявок на разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию предзаполнять онлайн-заявление информацией и документами из цифрового паспорта объекта. УИН присваивается однократно проекту строительства и входящим в его состав объектам капитального строительства при формировании цифрового паспорта.

Он также отметил, что на портале правительства Москвы доступны онлайн 33 услуги ресурсоснабжающих организаций, что позволяет сократить количество документов, предоставляемых заявителем.