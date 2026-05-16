22:00 16.05.2026
Песков назвал единство ветеранов разных поколений гордостью России

Песков назвал единство ветеранов на параде Победы в Москве гордостью России

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 16.05.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Дмитрий Песков заявил, что единство поколений ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции на параде Победы в Москве является гордостью России.
  • По его словам, Владимир Путин выступил на параде 9 мая на Красной площади с блестящей речью.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Единство поколений ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции, которые присутствовали на параде Победы в Москве, является гордостью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин выступил на параде 9 мая на Красной площади с блестящей речью. В мероприятиях принимали участие герои СВО, слева и справа от главы государства сидели ветераны.
"Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции - это единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны", - сказал Песков ИС "Вести".
