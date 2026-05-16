США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузс, пишет FT

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские компании не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив, несмотря на планы президента США Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Трамп в марте заявил, что ВМС США при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, а Вашингтон предоставит страховку для всех коммерческих грузов, проходящих там, по "очень разумной цене". По данным газеты Financial Times, американские власти привлекли две страховые компании для оказания помощи в обеспечении страхового покрытия.
"К программе, стоимость которой достигает 40 миллиардов долларов, до сих пор вообще не прибегали..., хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный", - говорится в материале издания.
По словам страховых брокеров, программа так и не была реализована, поскольку не соответствовала всем требованиям, необходимым для судов, проходящих через пролив, а также была привязана к сопровождению судов через Ормузский пролив, которое так и не было в полной мере реализовано.
