Рейтинг@Mail.ru
США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузс, пишет FT - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 16.05.2026
США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузс, пишет FT

FT: США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerКорабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / Stringer
Корабли и лодки в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские компании не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив.
  • Программа страхования коммерческих грузов, обещанная Трампом, так и не была реализована.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские компании не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив, несмотря на планы президента США Дональда Трампа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Трамп в марте заявил, что ВМС США при необходимости как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, а Вашингтон предоставит страховку для всех коммерческих грузов, проходящих там, по "очень разумной цене". По данным газеты Financial Times, американские власти привлекли две страховые компании для оказания помощи в обеспечении страхового покрытия.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
"К программе, стоимость которой достигает 40 миллиардов долларов, до сих пор вообще не прибегали..., хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный", - говорится в материале издания.
По словам страховых брокеров, программа так и не была реализована, поскольку не соответствовала всем требованиям, необходимым для судов, проходящих через пролив, а также была привязана к сопровождению судов через Ормузский пролив, которое так и не было в полной мере реализовано.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Иран не отпустит Трампа
14 мая, 08:00
 
В миреОрмузский проливСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала