00:28 16.05.2026
Новый премьер Венгрии Мадьяр заявил, что Орбан не получит выходного пособия

© REUTERS / Bernadett Szabo — Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший премьер Виктор Орбан не получит выходного пособия.
  • Выходное пособие для Орбана составляло бы 124,5 тысячи долларов США.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший премьер страны Виктор Орбан не получит выходного пособия в размере 124,5 тысячи долларов США.
"Виктор Орбан, который, на бумаге, практически ничем не владеет, должен получить выходное пособие в размере 38,8 миллионов венгерских форинтов (124,5 тысячи долларов США - ред.) согласно закону, который он сам и предложил... Он его не получит", - заявил Мадьяр у себя на странице в соцсети X.
Петер Мадьяр был утвержден премьер-министром Венгрии 9 мая. Новый состав кабмина принял присягу 12 мая.
