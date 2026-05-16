Норвежской биатлонистке Кноттен предстоит операция по удалению аппендикса

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады 2026 года норвежская биатлонистка Каролин Кноттен сообщила, что ей предстоит перенести осложненную операцию по удалению аппендикса.
"Во время чемпионата мира в Хольменколлене у меня разболелся живот, и последние несколько недель я проходила различные обследования, чтобы выяснить причину проблемы. Были периоды неуверенности и боли, но также были периоды, когда я чувствовала себя хорошо и могла наслаждаться лыжами в горах. От этого было еще более удивительно узнать, что меня мучил инфицированный и лопнувший аппендикс", - написала Кноттен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Из-за того, что он долгое время оставался незамеченным, удалить его будет несколько сложнее. Я не уверена, когда смогу снова полноценно тренироваться, но я сохраняю бодрость духа. Это непривычно и потому немного страшно, но я готова к вызовам", - добавила она.