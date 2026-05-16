Норвежской биатлонистке Кноттен предстоит операция по удалению аппендикса - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
20:59 16.05.2026
Норвежской биатлонистке Кноттен предстоит операция по удалению аппендикса

Кноттен сообщила, что перенесет осложненную операцию по удалению аппендикса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бронзовый призер Олимпиады 2026 года норвежская биатлонистка Каролин Кноттен сообщила, что ей предстоит операция по удалению аппендикса.
  • Она узнала о проблемах со здоровьем во время чемпионата мира в Хольменколлене, у нее диагностировали инфицированный и лопнувший аппендикс.
  • Каролин Кноттен не уверена, когда сможет снова полноценно тренироваться после операции.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады 2026 года норвежская биатлонистка Каролин Кноттен сообщила, что ей предстоит перенести осложненную операцию по удалению аппендикса.
"Во время чемпионата мира в Хольменколлене у меня разболелся живот, и последние несколько недель я проходила различные обследования, чтобы выяснить причину проблемы. Были периоды неуверенности и боли, но также были периоды, когда я чувствовала себя хорошо и могла наслаждаться лыжами в горах. От этого было еще более удивительно узнать, что меня мучил инфицированный и лопнувший аппендикс", - написала Кноттен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Из-за того, что он долгое время оставался незамеченным, удалить его будет несколько сложнее. Я не уверена, когда смогу снова полноценно тренироваться, но я сохраняю бодрость духа. Это непривычно и потому немного страшно, но я готова к вызовам", - добавила она.
Кноттен 31 год. Она также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2024, 2025). На Олимпиаде в Италии в 2026 году она в составе сборной Норвегии заняла третье место в эстафете 4 по 6 км.
