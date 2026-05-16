Финансист назвал банкоматы, где опасно снимать деньги
03:10 16.05.2026
Финансист назвал банкоматы, где опасно снимать деньги

Финансист Анисимов посоветовал не снимать деньги в банкоматах в темных местах

Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате. Архивное фото
  • Снимать наличные лучше в банкоматах своего банка, установленных в отделениях или охраняемых местах, заявил директор финансовой компании Павел Анисимов.
  • Рискованно снимать деньги в банкоматах чужих банков, не входящих в партнерскую сеть, из-за возможных комиссий, добавил он.
  • Особую осторожность нужно проявлять при использовании банкоматов в аэропортах, торговых центрах и в темных местах, предупредил эксперт.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Снимать наличные лучше в банкоматах своего банка, установленных в отделениях или охраняемых местах. О том, какие устройства стоит обходить, агентству “Прайм” рассказал директор финансовой компании Павел Анисимов.
"Отдельный риск — банкоматы чужих банков, не входящих в партнерскую сеть. Расходы могут возникнуть с двух сторон: комиссия владельца устройства и тариф вашего банка. Перед крупным снятием проверьте условия в приложении", — пояснил эксперт.

По словам Анисимова, особую осторожность нужно проявлять в аэропортах, торговых центрах и туристических местах — там люди часто торопятся и не проверяют комиссию. Уличные банкоматы в тёмных местах опасны из-за риска установки скимминговых устройств. Перед использованием осмотрите банкомат: шатающийся картридер, следы клея, посторонние детали — повод отказаться от операции. При любом сомнении лучше найти другой банкомат.
