Норвегия страдает от санкций против Москвы, заявили в российском посольстве

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Норвежская экономика серьезно страдает от введения санкций против России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло, комментируя присоединение королевства к санкциям ЕС.

МИД Норвегии сообщил в пятницу, что страна присоединится к 20-му пакету санкций ЕС против России

"Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере , ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес", - сообщили агентству в дипмиссии.

Посольство отметило, что Норвегия поддержала "односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права, подрывающие прерогативы Совета Безопасности ООН ограничительные меры в отношении нашей страны".

По словам дипломатов, местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, в особенности из приграничных с Россией регионов.