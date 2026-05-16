Норвегия страдает от санкций против Москвы, заявили в российском посольстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвегия присоединилась к 20-му пакету санкций ЕС против России.
- По заявлению российского посольства в Осло, норвежская экономика серьезно страдает от санкций против России.
- В посольстве отметили, что местные СМИ сообщают о закрытии предприятий, магазинов и оттоке населения из приграничных с Россией регионов.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Норвежская экономика серьезно страдает от введения санкций против России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло, комментируя присоединение королевства к санкциям ЕС.
"Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес", - сообщили агентству в дипмиссии.
Посольство отметило, что Норвегия поддержала "односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права, подрывающие прерогативы Совета Безопасности ООН ограничительные меры в отношении нашей страны".
По словам дипломатов, местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, в особенности из приграничных с Россией регионов.
"Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза", - добавили в посольстве.