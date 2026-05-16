Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин призвал пока не называть Сафонова вратарем мирового уровня - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:09 16.05.2026 (обновлено: 15:21 16.05.2026)
Нигматуллин призвал пока не называть Сафонова вратарем мирового уровня

Нигматуллин: финал Лиги чемпионов станет проверкой класса вратаря "ПСЖ" Сафонова

© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Соцсети футболиста
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что финальный матч Лиги чемпионов будет значимым для подтверждения высокого уровня российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова.
  • Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара" и стал семикратным обладателем трофеев за время выступления в составе парижского клуба.
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Финальный матч Лиги чемпионов с английским "Арсеналом" будет очень значимым для подтверждения своего высокого уровня для российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, заявил РИА Новости экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26, и был признан лучшим игроком встречи. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Сафонов надеется снова стать чемпионом Франции с "ПСЖ"
14 мая, 22:33
"Для того, чтобы называть Матвея Сафонова вратарем мирового уровня, давайте чуть-чуть подождем, - например, финала Лиги чемпионов. Потому что в этом матче Матвей может претендовать на такое подтверждение своего класса: когда ты делаешь значимые сейвы на европейском и мировом уровне", - сказал Нигматуллин, отвечая на вопрос, является ли россиянин вратарем мирового класса.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Тренер "ПСЖ" оценил игру Матвея Сафонова
14 мая, 02:01
 
ФутболСпортФранцияБудапештРоссияМатвей СафоновРуслан НигматуллинАрсенал (Лондон)ЛансПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала