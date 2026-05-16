Нигматуллин призвал пока не называть Сафонова вратарем мирового уровня

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Финальный матч Лиги чемпионов с английским "Арсеналом" будет очень значимым для подтверждения своего высокого уровня для российского вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, заявил РИА Новости экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин.
В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26, и был признан лучшим игроком встречи. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.
"Для того, чтобы называть Матвея Сафонова вратарем мирового уровня, давайте чуть-чуть подождем, - например, финала Лиги чемпионов. Потому что в этом матче Матвей может претендовать на такое подтверждение своего класса: когда ты делаешь значимые сейвы на европейском и мировом уровне", - сказал Нигматуллин, отвечая на вопрос, является ли россиянин вратарем мирового класса.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
