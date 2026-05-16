Наемники из Прибалтики и Восточной Европы бегут с Украины, заявили в МИД
06:47 16.05.2026 (обновлено: 09:24 16.05.2026)
Наемники из Прибалтики и Восточной Европы бегут с Украины, заявили в МИД

Мирошник: наемники бегут с Украины и ищут работу попроще

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Наемники из Прибалтики и Восточной Европы бегут с Украины и ищут работу в менее опасных местах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
"Сегодня из состава иностранных наемников бегут европейцы, восточные европейцы, прибалты. Они уже навоевались и разбегаются в разные стороны. Они ищут войну помягче и полегче, где не так сильно бьют и не так опасно", — рассказал он.

Затем ВСУ заменяют сбежавших людьми с криминальным опытом или теми, кто ищет заработки, заключил собеседник агентства.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
