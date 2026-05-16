На Воробьевых горах стартовал Московский мотофестиваль

13:35 16.05.2026 (обновлено: 14:59 16.05.2026)
На Воробьевых горах стартовал 14-й Московский мотофестиваль

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четырнадцатый Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах в субботу в честь открытия мотосезона-2026, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня у нас большой праздник - 14-й наш мотофестиваль, открытие мотосезона, погода хорошая. У нас этот мотосезон посвящен Дню народного единства, который проходит в нашей стране", - сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов перед стартом мотопробега.
Заммэра отметил, что члены мотосообщества приезжают из разных городов, у них разные виды транспортных средств, но они всегда готовы прийти на помощь друг другу, именно это отличает сообщество мотоциклистов от владельцев других видов транспорта.
"Хотел всем пожелать безаварийной езды, внимательного и уважительного отношения к друг другу, к другим участникам дорожного движения. И, конечно, сделать все, чтобы этот ход у нас был безаварийным, без погибших, и чтобы мы все получали удовольствие от езды на мотоцикле. С праздником, с началом мотосезона!" - подчеркнул Ликсутов.
Колонна мотоциклистов стартовала со смотровой площадки на Воробьевых горах в 13.00 мск и проезжает полный круг по Садовому кольцу. В этом году в пробеге принимают участие более 10 тысяч человек.
Члены мотопробега громко сигналят встречающим их зрителям, сотни людей собрались в разных частях города, чтобы посмотреть на масштабное открытие мотосезона-2026 в Москве.
Для проведения мероприятия было перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца.
