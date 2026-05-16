Собянин рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве
14:47 16.05.2026
Собянин рассказал, сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве

Собянин: более 93 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 93 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2026 году в Москве, сообщил Сергей Собянин.
  • ОГЭ пройдут почти 130 тысяч школьников, свыше 47 тысяч из них — выпускники девятых классов, которые выбрали упрощенную схему сдачи экзаменов.
  • Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут пройти аттестацию в пунктах приема экзаменов, будут сдавать все на дому.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 93 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2026 году в Москве, ОГЭ пройдут почти 130 тысяч школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В этом году единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Среди популярных предметов - математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек", - написал Собянин на платформе "Макс".
Мэр напомнил, что по новым правилам выпускники девятых классов, чтобы получить аттестат и поступить в городской колледж, могут сдавать вместо четырех два экзамена: по русскому языку и математике.
"Такой выбор сделали свыше 47 тысяч девятиклассников - на 20% больше, чем годом ранее. Для продолжения учёбы в 10–11-х классах необходимо по-прежнему сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору", - уточнил он.
По словам главы города, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут пройти аттестацию в пунктах приема экзаменов, будут сдавать все на дому.
"Везде создадим максимально комфортные условия, учитывая особенности психофизического развития таких детей, индивидуальные возможности и состояние здоровья", - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что отдельное внимание было уделено подготовке выпускников к ЕГЭ. С февраля в школах проходят специальные практикумы - они занимают до 40% учебного времени.
