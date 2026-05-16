Москвовед рассказала о легендах Дома на набережной

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Большинство легенд Дома на набережной в Москве связаны со сталинскими репрессиями 1930-х годов, самой известной из них считается легенда про 13-й подъезд без квартир, рассказала РИА Новости москвовед Мария Калиш.

"Самая известная легенда - про 13-й подъезд, который без квартир... Это связано с тем, что в период строительства дома была изменена планировка квартир, и часть квартир уже была сразу объединена. Получилось так, что на некоторых этажах там, действительно, в одном из подъездов нет квартир", - сказала Калиш.

"Предполагалось, что будут более маленькие квартиры в меньшем количестве комнат, а в результате сделали более большие, и он (подъезд - ред.) как бы оказался лишним", - отметила она.

Москвовед отметила, что в связи с этим появились всевозможные легенды - например, о том, что это было сделано для размещения "прослушки" и спецпомещений для сотрудников НКВД. Также множество легенд Дома на набережной связано с репрессиями. Эти легенды существуют в нескольких вариациях - например, о сопротивлении при аресте.

"Называют разные фамилии. Например, когда приходили арестовывать, человек забаррикадировался и начал отстреливаться. Он позвонил Иосифу Сталину , и тот отменил арест. Еще одна легенда - о брошенных детях. Насколько это было правдой, очень трудно сказать - это пограничье между "быличками" и легендами. "Былички" все-таки обычно были, они имеют под собой какие-то факты, то есть это могло быть", - подчеркнула она.

Калиш рассказала, что, когда арестовывали родителей, в квартирах оставались дети. Они плакали, иногда голодали, по несколько дней были заперты там, вплоть до того, что могли умирать от голода.

"Есть легенды, они уже ближе к "быличкам": действительно, дети, в основном более старшего возраста, могли оставаться одни. Их забирали детприемники (НКВД - ред.) или разрешали прийти родне на несколько дней", - подчеркнула москвовед.

Также она отметила, что существуют легенды и о приведениях - якобы неупокоенные души ходят по зданию и пугают современных жителей дома.

Дом на набережной - один из самых известных жилых комплексов советской эпохи, он расположен на улице Серафимовича. Здание было построено по проекту архитектора Бориса Иофана в 1927-1931 годах. Комплекс был возведен для высших чиновников, военных, ученых и деятелей культуры. Многие жильцы Дома на набережной были арестованы, сосланы или расстреляны во время сталинских репрессий 1930-х годов.