Москвовед рассказала о легендах Дома на набережной
05:49 16.05.2026
Москвовед рассказала о легендах Дома на набережной

РИА Новости: множество легенд Дома на набережной в Москве связаны с репрессиями

© РИА Новости / Владимир Песня — Легендарный "Дом на набережной" в Москве. Архивное фото
Легендарный "Дом на набережной" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москвовед Мария Калиш рассказала, что большинство легенд Дома на набережной в Москве связаны со сталинскими репрессиями 1930-х годов.
  • Самая известная легенда — про 13-й подъезд без квартир, который появился из-за изменения планировки квартир в период строительства дома.
  • Дом на набережной — один из самых известных жилых комплексов советской эпохи, построенный для высших чиновников, военных, ученых и деятелей культуры, многие из которых пострадали во время сталинских репрессий.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Большинство легенд Дома на набережной в Москве связаны со сталинскими репрессиями 1930-х годов, самой известной из них считается легенда про 13-й подъезд без квартир, рассказала РИА Новости москвовед Мария Калиш.
"Самая известная легенда - про 13-й подъезд, который без квартир... Это связано с тем, что в период строительства дома была изменена планировка квартир, и часть квартир уже была сразу объединена. Получилось так, что на некоторых этажах там, действительно, в одном из подъездов нет квартир", - сказала Калиш.
"Предполагалось, что будут более маленькие квартиры в меньшем количестве комнат, а в результате сделали более большие, и он (подъезд - ред.) как бы оказался лишним", - отметила она.
Москвовед отметила, что в связи с этим появились всевозможные легенды - например, о том, что это было сделано для размещения "прослушки" и спецпомещений для сотрудников НКВД. Также множество легенд Дома на набережной связано с репрессиями. Эти легенды существуют в нескольких вариациях - например, о сопротивлении при аресте.
"Называют разные фамилии. Например, когда приходили арестовывать, человек забаррикадировался и начал отстреливаться. Он позвонил Иосифу Сталину, и тот отменил арест. Еще одна легенда - о брошенных детях. Насколько это было правдой, очень трудно сказать - это пограничье между "быличками" и легендами. "Былички" все-таки обычно были, они имеют под собой какие-то факты, то есть это могло быть", - подчеркнула она.
Калиш рассказала, что, когда арестовывали родителей, в квартирах оставались дети. Они плакали, иногда голодали, по несколько дней были заперты там, вплоть до того, что могли умирать от голода.
"Есть легенды, они уже ближе к "быличкам": действительно, дети, в основном более старшего возраста, могли оставаться одни. Их забирали детприемники (НКВД - ред.) или разрешали прийти родне на несколько дней", - подчеркнула москвовед.
Также она отметила, что существуют легенды и о приведениях - якобы неупокоенные души ходят по зданию и пугают современных жителей дома.
Дом на набережной - один из самых известных жилых комплексов советской эпохи, он расположен на улице Серафимовича. Здание было построено по проекту архитектора Бориса Иофана в 1927-1931 годах. Комплекс был возведен для высших чиновников, военных, ученых и деятелей культуры. Многие жильцы Дома на набережной были арестованы, сосланы или расстреляны во время сталинских репрессий 1930-х годов.
Писатель Юрий Трифонов также был жильцом этого дома, и в своей книге "Дом на набережной" он описал происходящее в комплексе, передав атмосферу страха и безысходности. По данным историков, из 505 квартир пострадали жители более чем 250.
