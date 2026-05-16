Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке туров

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке туров, стоит не поддаваться на фразы "горящие путевки" и "осталось мало мест", не переводить деньги на карты физлиц и обязательно проверять места отдыха через официальные ресурсы, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"В первую очередь нельзя спешить: фразы "горящая путевка" и "осталось мало мест" - сигнал опасности", - сказала юрист.

Она добавила, что также необходимо проверять выбранные организации для отдыха через официальные ресурсы. Так, например, санатории можно посмотреть в реестре Росаккредитации , а туроператоров в реестре Минэкономразвития

Кроме того, Браун отметила, что нельзя переводить деньги за путевки на карты физлиц - оплата должна производиться по реквизитам юридического лица и при наличии письменного договора.