04:16 16.05.2026 (обновлено: 04:42 16.05.2026)
В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамен

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед ЕГЭ злоумышленники звонят выпускникам от имени сотрудников школ и пытаются получить код из СМС, сообщили в Минпросвещения.
  • Таким образом, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.
  • Минпросвещения никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на ЕГЭ, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке", — говорится в сообщении.
Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.
В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
"При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", — добавили в министерстве.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
