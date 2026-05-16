В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед ЕГЭ злоумышленники звонят выпускникам от имени сотрудников школ и пытаются получить код из СМС, сообщили в Минпросвещения.

Таким образом, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.

Минпросвещения никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ и под предлогом регистрации на ЕГЭ, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

"Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из смс или побудить перейти по ссылке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и банковским приложениям.

В ведомстве подчеркнули, что Минпросвещения никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.

« "При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы", — добавили в министерстве.