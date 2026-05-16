Российская группа The Hatters попала в базу сайта "Миротворец"

ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Участники российской рок-группы The Hatters были внесены в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные четырех участников российской рок-группы The Hatters - Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина - были внесены в базу "Миротворца" 16 мая. Там они обвиняются в том, что якобы совершили покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также занимались соучастием в преступлениях против Украины и ее граждан и незаконной коммерческой деятельностью на территориях Украины.
Отмечается, что поводом для внесения в базу стало посещение группой Крыма и концертов в Севастополе в рамках проведения музыкального тура.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
