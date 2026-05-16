Минпросвещения усилит контроль за проведением олимпиад

РИА Новости: контроль за проведением олимпиад усилят по аналогии с ЕГЭ

CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
Всероссийская олимпиада школьников . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России усилит контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ.
  • Пилотный проект по усилению контроля уже запущен в двух регионах.
  • По словам главы Минпросвещения, конкуренция на олимпиаде колоссальная: по математике до финала доходит один из 6348 участников школьного этапа, по русскому языку — один из 6525.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения России усилит контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ, пилотный проект уже запущен в двух регионах, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года.
"В текущем учебном году в двух субъектах Российской Федерации запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания", - сказал Кравцов, добавив, что министерство постоянно совершенствует механизмы проведения этапов олимпиады.
Глава ведомства подчеркнул, что конкуренция на олимпиаде колоссальная: по математике до финала доходит один из 6348 участников школьного этапа, по русскому языку – один из 6525.
ОбществоРоссияСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
