Минпросвещения усилит контроль за проведением олимпиад

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минпросвещения России усилит контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников по аналогии с ЕГЭ, пилотный проект уже запущен в двух регионах, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Глава ведомства подчеркнул, что конкуренция на олимпиаде колоссальная: по математике до финала доходит один из 6348 участников школьного этапа, по русскому языку – один из 6525.