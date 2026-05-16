В США заметили комментарии Мерца, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в США заметили антиамериканские настроения канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Антиамериканские комментарии заметили", - заявил Дмитриев у себя на странице в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию сенатора-республиканца Майка Ли, в которой законодатель призывал положить конец "тунеядству" ложных союзников США по НАТО. Ли также заявил, что настало время для США покинуть Североатлантический альянс. К публикации законодателя было прикреплено видео, в котором канцлер ФРГ заявлял, что не стал бы советовать своим детям жить в США.