08:00 16.05.2026
В США заметили комментарии Мерца, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: в США заметили антиамериканские настроения Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в США заметили антиамериканские настроения канцлера Германии Фридриха Мерца.
  • Сенатор-республиканец Майк Ли призывал положить конец «тунеядству» ложных союзников США по НАТО и заявил, что настало время для США покинуть Североатлантический альянс.
  • В публикации Майка Ли было прикреплено видео, в котором канцлер ФРГ заявлял, что не стал бы советовать своим детям жить в США.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в США заметили антиамериканские настроения канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Антиамериканские комментарии заметили", - заявил Дмитриев у себя на странице в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию сенатора-республиканца Майка Ли, в которой законодатель призывал положить конец "тунеядству" ложных союзников США по НАТО. Ли также заявил, что настало время для США покинуть Североатлантический альянс. К публикации законодателя было прикреплено видео, в котором канцлер ФРГ заявлял, что не стал бы советовать своим детям жить в США.
