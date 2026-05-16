Признание Зеленского об ударах возмездия ВС России вызвало шок на Западе

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Признание Владимира Зеленского о количестве дронов, запущенных по Украине, показывает масштаб российских ударов возмездия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. И это было частью более масштабной серии ударов по Украине. <…> Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно. <…> Они могут координировать и организовывать такие удары, и когда они это делают, украинская система ПВО, хотя есть сомнения в ее работоспособности, оказывается очень быстро подавлена", — отметил он.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что на этой неделе российские войска нанесли три удара возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК Украины, а также объектам ВСУ. По данным ведомства, среди пораженных целей — военные предприятия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.