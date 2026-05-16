Mercedes-Benz может заняться оборонным производством

Председатель совета директоров Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания может заняться оборонным производством.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель совета директоров автопроизводителя Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания может расширить свою деятельность и заняться оборонным производством.

"Мир стал более непредсказуемым местом, и я считаю, что предельно ясно, что Европе необходимо увеличить свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть положительную роль в этом, мы готовы на это", - заявил Калениус в интервью изданию Wall Street Journal

Издание подчеркивает, что, по словам Каллениуса, "операции, связанные с обороной, составят незначительную долю бизнеса" компании по сравнению с производством автомобилей, однако в случае экономической целесообразности это может стать растущей нишей, которая также сможет внести свой вклад в бизнес-результаты.