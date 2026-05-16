Рейтинг@Mail.ru
Mercedes-Benz может заняться оборонным производством - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 16.05.2026
Mercedes-Benz может заняться оборонным производством

Каллениус: Mercedes может выйти на рынок оборонного производства

© РИА Новости / Алексей КуденкоЗначок немецкого концерна "Мерседес" на автомобиле
Значок немецкого концерна Мерседес на автомобиле - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Значок немецкого концерна "Мерседес" на автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель совета директоров Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания может заняться оборонным производством.
  • По словам Каллениуса, операции, связанные с обороной, составят незначительную долю бизнеса компании по сравнению с производством автомобилей.
  • Гендиректор отметил, что мощности компании позволят заниматься производством в больших объемах и быстрее принимать решения в области военного снаряжения.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель совета директоров автопроизводителя Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания может расширить свою деятельность и заняться оборонным производством.
"Мир стал более непредсказуемым местом, и я считаю, что предельно ясно, что Европе необходимо увеличить свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть положительную роль в этом, мы готовы на это", - заявил Калениус в интервью изданию Wall Street Journal.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Предприятия Германии страдают от собственных санкций, заявил экс-чиновник
14 мая, 04:09
Издание подчеркивает, что, по словам Каллениуса, "операции, связанные с обороной, составят незначительную долю бизнеса" компании по сравнению с производством автомобилей, однако в случае экономической целесообразности это может стать растущей нишей, которая также сможет внести свой вклад в бизнес-результаты.
Тем не менее гендиректор также отметил, что мощности компании позволят заниматься производством в больших объемах, а также быстрее принимать решения в "области военного снаряжения".
Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила министерству обороны Украины свыше 100 внедорожных грузовых автомобилей Zetros - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Mercedes-Benz поставил украинской армии более ста грузовиков Zetros
5 сентября 2023, 15:26
 
АвтоЕвропаMercedesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала