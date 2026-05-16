В России проведут первую перепись гималайских медведей
16.05.2026
В России проведут первую перепись гималайских медведей

В Удэгее впервые проведут исследование численности гималайского медведя

  • В России впервые проведут исследование численности гималайского медведя.
  • Для подсчета животных будет использоваться сеть фотоловушек, установленные на модельном участке национального парка «Удэгейская легенда».
  • Популяция гималайского медведя в России сосредоточена преимущественно в Приморье и на юге Хабаровского края.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские зоологи впервые проведут исследование численности гималайского медведя, считать животных планируют с помощью сети фотоловушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального парка "Удэгейская легенда".
"В 2025 году национальный парк при поддержке АНО "Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов" начал исследования, направленные на выявление показателей относительной численности (гималайского медведя - ред.), а теперь мы переходим к новому этапу определения непосредственной численности особей, обитающих на модельной площадке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты формируют на модельном участке национального парка специальную сеть фотоловушек. Их устанавливают вблизи деревьев и скал, о которые звери трутся спиной.
Различать особей зоологи будут по нагрудному "галстуку", конфигурация которого у каждого медведя уникальна. Для анализа полученных данных будет создан каталог идентифицированных особей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Кроме численности будет определена и плотность населения медведей.
"Аналогичные сравнительные наблюдения планируется провести и на других территориях с различными географическими особенностями и антропогенной нагрузкой. Важно подчеркнуть, что в России это будет первая подобная работа для гималайского медведя", - следует из сообщения.
В пресс-службе парка отметили, что популяция гималайского медведя в России сосредоточена преимущественно в Приморье и на юге Хабаровского края, небольшие очаги имеются в Еврейской автономной и Амурской областях. Сегодня в бассейне Большой Уссурки большинство медведей уже покинули свои берлоги и активно включились в фотоучет.
В исследованиях также принимают участие специалисты ФГБУ "Заповедное Приамурье", Дальневосточного отделения РАН и студенты Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
ОбществоРоссияХабаровский крайАмурская областьРоссийская академия наукМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
