В России проведут первую перепись гималайских медведей

Популяция гималайского медведя в России сосредоточена преимущественно в Приморье и на юге Хабаровского края.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские зоологи впервые проведут исследование численности гималайского медведя, считать животных планируют с помощью сети фотоловушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального парка "Удэгейская легенда".

"В 2025 году национальный парк при поддержке АНО "Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов" начал исследования, направленные на выявление показателей относительной численности (гималайского медведя - ред.), а теперь мы переходим к новому этапу определения непосредственной численности особей, обитающих на модельной площадке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты формируют на модельном участке национального парка специальную сеть фотоловушек. Их устанавливают вблизи деревьев и скал, о которые звери трутся спиной.

Различать особей зоологи будут по нагрудному "галстуку", конфигурация которого у каждого медведя уникальна. Для анализа полученных данных будет создан каталог идентифицированных особей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Кроме численности будет определена и плотность населения медведей.

"Аналогичные сравнительные наблюдения планируется провести и на других территориях с различными географическими особенностями и антропогенной нагрузкой. Важно подчеркнуть, что в России это будет первая подобная работа для гималайского медведя", - следует из сообщения.