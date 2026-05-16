Адвокат: у арестованного мэра Уфы вновь принудительно взяли образцы волос

УФА, 16 мая - РИА Новости. Правоохранители вновь принудительно взяли образцы волос у арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который проходит лечение в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

« "Без уведомления правоохранительные органы сегодня увезли моего доверителя (Мавлиева - ред.) из больницы в отдел криминалистики и с применением физической силы взяли у него образцы волос на экспертизу", - рассказал агентству адвокат.

Защитник считает, что таким образом нарушены законные права Мавлиева

"Во первых, 10 мая у него уже брали образцы биоматериалов, тоже принудительно. На эти действия мы подали в Советский суд Уфы жалобу, и уже назначена дата рассмотрения на 25 мая. А 13 мая со ссылкой, что образцов недостаточно, пытались опять взять волосы в палате, но им было отказано. Сегодня ему даже не вручили протокол об изъятии биоматериалов, все делали без понятых, с участием ОМОНа . Будем отстаивать на суде свои права", - рассказал Самойлов.

Адвокат добавил, что происходящее фиксировал на видео, которое предоставит суду.

Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ , в Генпрокуратуру ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.

Также в заявлении Мавлиева есть информация о том, что правоохранительные органы принудительно взяли у него биоматериалы - волосы и слюну.