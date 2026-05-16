12:51 16.05.2026
Адвокат: у арестованного мэра Уфы вновь принудительно взяли образцы волос

Ратмир Мавлиев в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева вновь принудительно взяли образцы волос, сообщил адвокат Самойлов.
  • Юрист считает, что были нарушены законные права его подзащитного, и намерен отстаивать свои права в суде.
УФА, 16 мая - РИА Новости. Правоохранители вновь принудительно взяли образцы волос у арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который проходит лечение в больнице, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
"Без уведомления правоохранительные органы сегодня увезли моего доверителя (Мавлиева - ред.) из больницы в отдел криминалистики и с применением физической силы взяли у него образцы волос на экспертизу", - рассказал агентству адвокат.
Защитник считает, что таким образом нарушены законные права Мавлиева.
"Во первых, 10 мая у него уже брали образцы биоматериалов, тоже принудительно. На эти действия мы подали в Советский суд Уфы жалобу, и уже назначена дата рассмотрения на 25 мая. А 13 мая со ссылкой, что образцов недостаточно, пытались опять взять волосы в палате, но им было отказано. Сегодня ему даже не вручили протокол об изъятии биоматериалов, все делали без понятых, с участием ОМОНа. Будем отстаивать на суде свои права", - рассказал Самойлов.
Адвокат добавил, что происходящее фиксировал на видео, которое предоставит суду.
Мэру Уфы может грозить до 15 лет колонии, сообщил адвокат
Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.
Также в заявлении Мавлиева есть информация о том, что правоохранительные органы принудительно взяли у него биоматериалы - волосы и слюну.
В настоящее время Мавлиев находится в уфимской больнице, куда его госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.
Суд объяснил, почему отпустил под домашний арест мэра Уфы Мавлиева
ПроисшествияУфаРоссияРатмир Мавлиев (мэр Уфы)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
