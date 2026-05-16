В Рязани семьи погибших от атаки ВСУ получат по 1,5 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Павел Малков.
- Пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тысяч рублей за утраченное имущество.
РЯЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Павел Малков.
«
"Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 млн рублей семьям погибших, от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тысяч рублей за утраченное имущество", - написал глава региона на платформе "Макс".
Малков добавил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы.
В пятницу губернатор Рязанской области сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.