В Рязани семьи погибших от атаки ВСУ получат по 1,5 миллиона рублей

В пятницу губернатор Рязанской области сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.