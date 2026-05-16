19:05 16.05.2026
Макрон мог бы возглавить Евросоюз, считает Фицо

© REUTERS / Louiza Vradi — Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз мог бы возглавить Эммануэль Макрон.
  • Он отметил, что мандат Макрона на посту президента Франции истекает в 2027 году.
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Европейский союз мог бы возглавить Эммануэль Макрон.
"Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль (лидера - ред.) в Европейском союзе сегодня, - это французский президент Эммануэль Макрон", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Фицо напомнил, что мандат Макрона на посту президента Франции истекает в 2027 году.
"Европе нужны такие люди", - заключил Фицо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
