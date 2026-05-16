© REUTERS / Dylan Martinez Участники демонстрации под лозунгом "соединим королевство" в Лондоне, Великобритания

В Лондоне завершилась акция протеста против Стармера

ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Масштабная акция протеста националистов против британского правительства в Лондоне завершилась, ее участники расходятся, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сотни тысяч националистов, протестующих против британского правительства, прошли маршем через центр Лондона и провели митинг возле британского парламента. При этом в другой части города прошел крупный пропалестинский протест.

В ходе митинга националистов выступили известные британские и американские активисты, американский правый ведущий Гленн Бек, активист польской оппозиционной партии " Право и справедливость " Доминик Тарчиньский и другие спикеры.

В завершение акции приглашенные музыканты исполнили несколько песен, в то время как толпа жгла фаеры. После этого оставшиеся участники разошлись.

Ранее в полиции заявили, что во время протестов был задержан 31 человек. О серьезных инцидентах не сообщалось.