Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне завершилась акция протеста против Стармера - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 16.05.2026
В Лондоне завершилась акция протеста против Стармера

В Лондоне завершился протест против британского правительства

© REUTERS / Dylan MartinezУчастники демонстрации под лозунгом "соединим королевство" в Лондоне, Великобритания
Участники демонстрации под лозунгом соединим королевство в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Участники демонстрации под лозунгом "соединим королевство" в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лондоне завершилась масштабная акция протеста националистов против британского правительства.
  • В ходе митинга выступили известные британские и американские активисты, включая Гленна Бека и Доминика Тарчиньского.
  • Организатор марша Томми Робинсон заявил, что акция стала самой крупной в истории страны, и оценил количество участников в миллионы.
ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Масштабная акция протеста националистов против британского правительства в Лондоне завершилась, ее участники расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сотни тысяч националистов, протестующих против британского правительства, прошли маршем через центр Лондона и провели митинг возле британского парламента. При этом в другой части города прошел крупный пропалестинский протест.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Дмитриев: Стармер пытался заблокировать антииммигрантский митинг в Лондоне
Вчера, 14:29
В ходе митинга националистов выступили известные британские и американские активисты, американский правый ведущий Гленн Бек, активист польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Доминик Тарчиньский и другие спикеры.
В завершение акции приглашенные музыканты исполнили несколько песен, в то время как толпа жгла фаеры. После этого оставшиеся участники разошлись.
Ранее в полиции заявили, что во время протестов был задержан 31 человек. О серьезных инцидентах не сообщалось.
Организатор марша, активист Томми Робинсон, заявил, что эта акция стала самой крупной в истории страны, и оценил количество участников в миллионы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил о больших проблемах у Стармера
15 мая, 19:31
 
В миреЛондонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала