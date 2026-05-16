В Лондоне завершилась акция протеста против Стармера

ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Масштабная акция протеста националистов против британского правительства в Лондоне завершилась, ее участники расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сотни тысяч националистов, протестующих против британского правительства, прошли маршем через центр Лондона и провели митинг возле британского парламента. При этом в другой части города прошел крупный пропалестинский протест.
В ходе митинга националистов выступили известные британские и американские активисты, американский правый ведущий Гленн Бек, активист польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Доминик Тарчиньский и другие спикеры.
В завершение акции приглашенные музыканты исполнили несколько песен, в то время как толпа жгла фаеры. После этого оставшиеся участники разошлись.
Ранее в полиции заявили, что во время протестов был задержан 31 человек. О серьезных инцидентах не сообщалось.
Организатор марша, активист Томми Робинсон, заявил, что эта акция стала самой крупной в истории страны, и оценил количество участников в миллионы.
