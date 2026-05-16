Рейтинг@Mail.ru
Организатор протеста в Лондоне назвал акцию крупнейшей в истории Британии - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 16.05.2026 (обновлено: 18:09 16.05.2026)
Организатор протеста в Лондоне назвал акцию крупнейшей в истории Британии

Организатор протеста в Лондоне Робинсон назвал акцию крупнейшей в истории страны

© REUTERS / Hannah McKayСотрудники полиции и участники демонстрации под лозунгом "соединим королевство" в Лондоне, Великобритания
Сотрудники полиции и участники демонстрации под лозунгом соединим королевство в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Сотрудники полиции и участники демонстрации под лозунгом "соединим королевство" в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лондоне прошел протест националистов, организованный правым активистом Томми Робинсоном, который заявил, что акция стала крупнейшей в истории Великобритании.
  • Демонстранты требуют защиты британской культуры, ограничения миграции и отмены двойных стандартов в правосудии.
ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Организовавший протест националистов в Лондоне правый активист Томми Робинсон заявил, что нынешняя акция стала крупнейшей в истории Великобритании, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу сотни тысяч недовольных британским правительством националистов прошли маршем через центр Лондона и начали митинг возле британского парламента. Они требуют защиты британской культуры, ограничения миграции и отмены двойных стандартов в правосудии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Дмитриев: Стармер пытался заблокировать антииммигрантский митинг в Лондоне
Вчера, 14:29
"Три года назад нас везде запретили, у нас не было платформы и нам негде было высказаться. Затем Илон Маск купил X и разблокировал мой аккаунт. И вот теперь мы проводим крупнейшую акцию в истории Великобритании", - сказал он со сцены.
Он заявил, что число демонстрантов идет на миллионы.
Активист также выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а затем вывел на экран фотографии премьера Великобритании Кира Стармера и представителей руководства Евросоюза, которых толпа яростно освистала.
Ранее полиция Лондона заявила, что ожидает на акции 50 тысяч человек. При этом Скотленд-Ярд направил на обеспечение правопорядка 4 тысячи полицейских, в том числе конную полицию и автозаки.
На данный момент сообщалось о задержании 11 человек.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил о больших проблемах у Стармера
15 мая, 19:31
 
В миреЛондонВеликобританияСШАИлон МаскДональд ТрампКир СтармерСкотленд-Ярд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала