Организатор протеста в Лондоне назвал акцию крупнейшей в истории Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лондоне прошел протест националистов, организованный правым активистом Томми Робинсоном, который заявил, что акция стала крупнейшей в истории Великобритании.
- Демонстранты требуют защиты британской культуры, ограничения миграции и отмены двойных стандартов в правосудии.
ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Организовавший протест националистов в Лондоне правый активист Томми Робинсон заявил, что нынешняя акция стала крупнейшей в истории Великобритании, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу сотни тысяч недовольных британским правительством националистов прошли маршем через центр Лондона и начали митинг возле британского парламента. Они требуют защиты британской культуры, ограничения миграции и отмены двойных стандартов в правосудии.
"Три года назад нас везде запретили, у нас не было платформы и нам негде было высказаться. Затем Илон Маск купил X и разблокировал мой аккаунт. И вот теперь мы проводим крупнейшую акцию в истории Великобритании", - сказал он со сцены.
Он заявил, что число демонстрантов идет на миллионы.
Активист также выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а затем вывел на экран фотографии премьера Великобритании Кира Стармера и представителей руководства Евросоюза, которых толпа яростно освистала.
Ранее полиция Лондона заявила, что ожидает на акции 50 тысяч человек. При этом Скотленд-Ярд направил на обеспечение правопорядка 4 тысячи полицейских, в том числе конную полицию и автозаки.
На данный момент сообщалось о задержании 11 человек.
Трамп заявил о больших проблемах у Стармера
15 мая, 19:31