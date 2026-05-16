В Лондоне протестующие против Стармера начали митинг возле парламента

ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Сотни тысяч протестующих против британского правительства националистов прошли маршем через центр Лондона и начали митинг возле британского парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее толпы протестующих прошли маршем от площади Рассел-сквер через центр Лондона к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит. Заполнив магистральные улицы Кингсвей и Стрэнд, манифестанты затем наводнили Трафальгарскую площадь и все близлежащие улицы и двинулись к месту митинга.

Из динамиков звучат патриотические песни, в том числе гимн Уильяма Блейка "Иерусалим", который считается неофициальным, "народным" гимном страны.

На Парламентской площади организаторы установили сцену, с которой выступают активисты и политики правого толка.

Организатор акции, правый и антиисламский активист Томми Робинсон, заявил, что британцам пора "забрать свою страну назад", защитить культуру и защитить британских женщин от банд насильников-исламистов. Он также призвал сторонников активнее участвовать в политике и выборах.

"Вы готовы к битве за Британию? В 2029 году у нас выборы. Это самый важный момент для нашего поколения. Если мы не подадим сигнал на наших следующих выборах, если вы не зарегистрируетесь для голосования, если вы не примете участия, если вы не станете активистами, мы потеряем нашу страну навсегда”, - сказал он.

Робинсон накануне заявил, что марш затопит Лондон "самым большим на планете морем патриотов" и привал участников не обращаться внимание на угрозы и запугивание со стороны властей.

Ранее власти Великобритании сообщили о запрете на въезд в страну 11 активистам в преддверии крупного марша. Премьер-министр Кир Стармер также предупредил участников, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".

На Даунинг-стрит заявили, что в субботу полиция Лондона проведет крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка. В ней будут задействованы тысячи полицейских, технологии распознавания лиц в режиме реального времени, вертолеты, беспилотники, кинологи, полицейские лошади и бронетехника.