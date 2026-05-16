Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию против политики Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотни тысяч человек вышли в Лондоне на демонстрацию против действий премьера Кира Стармера.

Протестующие критикуют миграционную политику и считают, что их свобода слова ограничена.

На акции работают тысячи полицейских с машинами и автозаками.

ЛОНДОН, 16 мая — РИА Новости. Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию против внутренней политики британского премьера Кира Стармера.

Протестующие прошли маршем до Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги с критикой его миграционной политики и ограничения свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента. На акции задействованы тысячи полицейских с машинами и автозаками.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон накануне призвал британцев не обращать внимания на угрозы и запугивание со стороны властей.

На Даунинг-стрит ранее заявили, что в субботу полиция проведет самую крупную за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка, к которой подключат тысячи силовиков, вертолеты, дроны и бронетехнику.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Стармер также предупредил демонстрантов, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".

Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Они выступают против ограничения миграции и считают, что страна должна принимать беженцев.