Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию против политики Стармера - РИА Новости, 16.05.2026
14:26 16.05.2026 (обновлено: 21:03 16.05.2026)
Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию против политики Стармера

В Лондоне сотни тысяч демонстрантов вышли на акцию против премьера Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни тысяч человек вышли в Лондоне на демонстрацию против действий премьера Кира Стармера.
  • Протестующие критикуют миграционную политику и считают, что их свобода слова ограничена.
  • На акции работают тысячи полицейских с машинами и автозаками.
ЛОНДОН, 16 мая — РИА Новости. Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию против внутренней политики британского премьера Кира Стармера.
Протестующие прошли маршем до Даунинг-стрит, где расположен офис главы правительства. Они выкрикивали лозунги с критикой его миграционной политики и ограничения свободы слова. Затем участники начали митинг у здания парламента. На акции задействованы тысячи полицейских с машинами и автозаками.
Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон накануне призвал британцев не обращать внимания на угрозы и запугивание со стороны властей.
На Даунинг-стрит ранее заявили, что в субботу полиция проведет самую крупную за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка, к которой подключат тысячи силовиков, вертолеты, дроны и бронетехнику.
Стармер также предупредил демонстрантов, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".
Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Они выступают против ограничения миграции и считают, что страна должна принимать беженцев.
В мае почти сто депутатов призвали Стармера покинуть пост после провала лейбористов на выборах. В знак протеста в отставку ушли несколько членов правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником премьера.
