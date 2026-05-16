18:11 16.05.2026
СК завел дело на мужчину после ранения подростка из пневматики в Люберцах

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
  • В Люберцах мужчина ранил 14-летнего подростка выстрелом из пневматического ружья из окна дома.
  • Подросток получил ранение в спину и был госпитализирован.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как мужчина ранил 14-летнего подростка выстрелом из пневматического ружья из окна дома в подмосковных Люберцах, сообщили в ГСУ СК по области.
По предварительным данным следствия, в ночь на 15 мая мужчина выстрелил из пневматического ружья в группу подростков из окна многоквартирного дома. В результате один из подростков получил ранение в спину и был госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении 14-летнего подростка (статья 213 УК РФ "Хулиганство")", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Следователь проводит комплекс следственных действий для установления преступника и всех обстоятельств дела.
ПроисшествияЛюберцыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
