СК завел дело на мужчину после ранения подростка из пневматики в Люберцах

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как мужчина ранил 14-летнего подростка выстрелом из пневматического ружья из окна дома в подмосковных Люберцах, сообщили в ГСУ СК по области.

По предварительным данным следствия, в ночь на 15 мая мужчина выстрелил из пневматического ружья в группу подростков из окна многоквартирного дома. В результате один из подростков получил ранение в спину и был госпитализирован.