Рейтинг@Mail.ru
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 16.05.2026
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает

Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает 16 мая.
  • Индия просит США продлить действие лицензии, в то время как сенаторы от Демократической партии США призывают не продлевать ее.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Срок действия лицензии, выданной Соединенными Штатами на поставки нефти из России, истекает в субботу.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Лавров: Россия будет рада, если США и КНР договорятся о поставках нефти
Вчера, 11:08
Документ действует до 00.01 (07.01 мск субботы) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Индия просит США продлить действие лицензии.
При этом сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Элизабет Уоррен в пятницу призвали администрацию президента США Дональда Трампа не продлевать эту лицензию.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
ООН заявила о переговорах по поступлению нефти на Кубу
Вчера, 21:49
 
СШАРоссияИндияДжин ШахинЭлизабет УорренДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала