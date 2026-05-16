Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает

Индия просит США продлить действие лицензии, в то время как сенаторы от Демократической партии США призывают не продлевать ее.

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Срок действия лицензии, выданной Соединенными Штатами на поставки нефти из России, истекает в субботу.

Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля.

Документ действует до 00.01 (07.01 мск субботы) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.