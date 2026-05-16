Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 16.05.2026 (обновлено: 14:08 16.05.2026)
Ликсутов: в Зеленограде начала работу вторая очередь технопарка "Алабушево"

Технопарк "Алабушево"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вторая очередь технопарка "Алабушево" начала работу на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП), проект реализован в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда.
"По поручению мэра Москвы в столице последовательно развивается инфраструктура для размещения высокотехнологичных производств, в том числе на площадке “Алабушево” в Зеленограде. Первая очередь технопарка открылась в 2024 году, и сегодня здесь уже работают предприятия, выпускающие медицинские изделия, металлургическую продукцию и комплектующие для нефтегазовой отрасли. Реализация второй очереди позволила увеличить общую площадь комплекса более чем до 100 тысяч квадратных метров. Проект обеспечит создание свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест", — привели в ДИПП слова Ликсутова.
Вторая очередь технопарка состоит из двух научно-производственных корпусов площадью более 50 тысяч квадратных метров, а также и семиэтажного офисного центра. По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, запуск второй очереди технопарка “Алабушево” расширяет возможности для размещения высокотехнологичных компаний и развития инновационного производства в столице.
"В настоящее время здесь ведется активная работа по заключению арендных соглашений с будущими резидентами. В научно-производственных корпусах планируется разместить предприятия, ориентированные на современные технологические решения, а новый офисный центр технопарка сформирован с учетом потребностей производителей инновационных решений различного профиля", — пояснил он.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 290 объектов общей площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Среди них – новые предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,4 триллиона рублей, что позволит создать порядка 400 тысяч новых рабочих мест.
Особая экономическая зона — территория со специальным юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь размещения высокотехнологичных предприятий ОЭЗ превышает 430 гектаров. На протяжении нескольких лет "Технополис Москва" является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Одним из приоритетных вариантов развития территорий является создание технопарков, которые позволяют последовательно укреплять технологический каркас столицы. Такие площадки становятся точками притяжения инновационного бизнеса, обеспечивая городу не только новые рабочие места, но и устойчивый импульс для научно-производственного развития. В настоящее время в Москве насчитывается 53 технопарка, где локализовано более 2,4 тысячи компаний и работают свыше 78 тысяч человек, а расширение существующих и ввод новых очередей этих комплексов напрямую способствуют росту высокотехнологичного потенциала города.
 
