Специалисты "Росатома" на АЭС "Бушер" сотрудничают с Ираном, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее глава "Росатома" рассказал об обстановке на площадке АЭС "Бушер" в Иране и о возобновлении работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС.
"Наши специалисты (из "Росатома" - ред.), оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками", - рассказал он.
По словам Лихачева, небольшое число российских сотрудников, оставшихся в Бушере, компенсируется тем, что большинство из них являются высококвалифицированными руководителями.