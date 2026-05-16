Специалисты "Росатома" на АЭС "Бушер" сотрудничают с Ираном, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты "Росатома", оставшиеся на АЭС "Бушер", включились в активное взаимодействие с иранскими подрядчиками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Наши специалисты (из "Росатома" - ред.), оставшиеся на площадке, в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками", - рассказал он.