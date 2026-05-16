04:06 16.05.2026
В Мэне при пожаре на лесопилке погиб человек, еще десять пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском штате Мэн произошел пожар на лесопилке Robbins Lumber в городе Сирсмонт.
  • Как минимум десять пострадали в ходе пожара, при этом один пожарный погиб на месте происшествия.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Один человек погиб и как минимум десять пострадали в ходе пожара на лесопильном предприятии в американском штате Мэн, передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Как заявило управление общественной безопасности штата, в пятницу утром пожарные выехали на предприятие Robbins Lumber в городе Сирсмонт, где произошло возгорание. Власти также сообщили, что в процессе тушения пожара произошел взрыв.
По данным властей, один пожарный погиб на месте происшествия.
По информации телеканала, больница в городе Портленд сообщила, что ожидает поступления 10 пациентов в отделение неотложной помощи.
