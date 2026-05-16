Президент Латвии предложил депутата от оппозиции на пост премьера
16:44 16.05.2026
Президент Латвии предложил депутата от оппозиции на пост премьера

© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
  • Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке после раскола в правящей коалиции.
  • Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьера депутата от оппозиционного "Объединенного списка" Андриса Кулбергса.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьера депутата от оппозиционного "Объединенного списка" Андриса Кулбергса.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в четверг подала заявление об отставке, после того как ее решение снять министра обороны Андриса Спрудса из-за падения двух украинских беспилотников под Резекне вызвало раскол в правящей коалиции.
"Крупнейшая оппозиционная партия "Объединенный список" выдвинула господина Кулбергса... Я предлагаю господину Кулбергсу заняться формированием нового кабинета министров. Господин Кулбергс пользуется моей полной поддержкой и доверием", - сказал Ринкевичс на пресс-конференции, которую транслировал портал Delfi.
Теперь кандидатуру Кулбергса должен одобрить сейм.
