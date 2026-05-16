МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство Латвии рухнуло из-за попыток вести хитрую игру против России, предоставляя Украине территории для ударов по приграничным территориям, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
"Проклятие Зеленского сокрушило правительство в Латвии. <…> Настоящая причина падения правительства заключается в том, что кое-кто кое-где сказал премьер-министру Латвии: "Завязывай с этими украинскими дронами, которые пересекают твое воздушное пространство, чтобы наносить удары по Санкт-Петербургу". Дело в том, что премьер-министр Латвии вела, как ей казалось, очень хитрую игру. Она делала вид, что смотрит в другую сторону, пока украинские дроны использовали ее воздушное пространство, чтобы затем пересечь границу и ударить по России", — рассказал обозреватель.
По его словам, определяющей составляющей в крахе правительства Латвии стало осознание масштабов возможного российского ответа на совершенные провокации.
"И ей сказали: "Знаешь что? Если ты продолжишь позволять украинским дронам пересекать воздушное пространство Латвии и бить по России, то Москва жестко отреагирует. И тебе не понравится эта реакция". Так что ее, вероятно, выгнали в отставку. Хватит этой ерунды!" — воскликнул Христофору.
На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал уже на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает свой пост. В четверг об отставке объявила и премьер Эвика Силиня. Вместе с ней ушло все правительство.