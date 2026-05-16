Китай договорился с США о закупке американских самолетов - РИА Новости, 16.05.2026
15:45 16.05.2026
Китай договорился с США о закупке американских самолетов

КНР и США достигли договоренностей по закупкам американских самолетов

© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пекин и Вашингтон достигли договоренностей по вопросам закупки Китаем у США самолетов, авиационных двигателей и комплектующих.
  • Стороны также договорились продолжать развивать сотрудничество в смежных областях.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что количество заказанных самолетов Boeing в рамках сделки с Китаем может достичь 750.
ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Пекин и Вашингтон достигли договоренностей по вопросам закупки Китаем у США самолетов, авиационных двигателей и комплектующих, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Стороны достигли договоренностей по вопросам закупки Китаем американских самолетов, а также обеспечения поставок в Китай американских авиационных двигателей и комплектующих", - говорится в тексте заявления, посвященного итогам государственного визита президента США Дональда Трампа в КНР.
Отмечается, что стороны также договорились продолжать развивать сотрудничество в смежных областях. Подробности договоренностей в заявлении не приводятся.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США ранее заявил, что количество заказанных самолетов Boeing в рамках ранее объявленной сделки с Китаем может достичь 750. Ранее, по словам американского лидера, Пекин согласился на закупку 200 самолетов Boeing.
