Молодежная сборная России по хоккею обыграла студентов на Кубке будущего
16:24 16.05.2026 (обновлено: 16:35 16.05.2026)
Молодежная сборная России по хоккею обыграла студентов на Кубке будущего

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, одержала победу над командой Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) на турнире "Кубок будущего", который проходит в Новосибирске.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу сборной России. В составе победителей шайбы забросили Максим Ильин (27-я минута), Александр Жаровский (53) и Дмитрий Исаев (56). У сборной СХЛ дубль оформил Рамиль Абитов (39, 44).
Молодежная сборная России с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице, которую возглавляет команда Белоруссии до 20 лет (4). Далее идут юниорская сборная России U-18 (1) и СХЛ (0).
Турнир с участием четырех сборных в Новосибирске продлится до 17 мая. В заключительный день встретятся молодежные сборные России и Белоруссии, а российские юниоры сыграют с командой СХЛ.
