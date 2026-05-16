СМИ: один из канадцев с лайнера MV Hondius может быть болен хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На нидерландском круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса.
- Один из четырех канадцев, находившихся на борту лайнера MV Hondius, получил "предварительный положительный" результат теста на хантавирус.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Один из четырех канадцев, доставленных 10 мая с борта MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, предположительно, болен, передает агентство Canadian Press со ссылкой на местных чиновников здравоохранения.
"Один из четырех канадцев, которые находились на борту круизного лайнера, где случилась вспышка хантавируса, получил "предварительный положительный" (результат) теста", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя ведомства здравоохранения в Британской Колумбии.
Как отмечает телеканал CBC, результат должен быть подтвержден в микробиологической лаборатории. Пациент, имя и пол которого не указывается, находится в изоляции. Первые симптомы - головная боль и лихорадка - начали проявляться два дня назад, сейчас состояние оценивается как стабильное.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.