Эпидемиолог из Италии оценил риск заражения хантавирусом в городской среде

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Риск передачи от человека к человеку хантавируса в городской среде очень низок, сообщил РИА Новости итальянский профессор, руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
"Мы говорим об андском варианте хантавируса, а это единственный известный нам вирус, который может передаваться от человека к человеку при прямом контакте. В городской среде риск его передачи очень низок", - сказал итальянский эпидемиолог.
По словам Чиккоцци, это объясняется тем, что для передачи вируса необходим очень тесный и длительный контакт, так как заражение между людьми происходит воздушно-капельным путем.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как штамм "Андес".