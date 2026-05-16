Эпидемиолог из Италии оценил риск заражения хантавирусом в городской среде

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Риск передачи от человека к человеку хантавируса в городской среде очень низок, сообщил РИА Новости итальянский профессор, руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

"Мы говорим об андском варианте хантавируса, а это единственный известный нам вирус, который может передаваться от человека к человеку при прямом контакте. В городской среде риск его передачи очень низок", - сказал итальянский эпидемиолог.

По словам Чиккоцци, это объясняется тем, что для передачи вируса необходим очень тесный и длительный контакт, так как заражение между людьми происходит воздушно-капельным путем.