Рейтинг@Mail.ru
Защита Хачатуряна просит суд вернуть его дело на новое рассмотрение - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 16.05.2026
Защита Хачатуряна просит суд вернуть его дело на новое рассмотрение

Защита Хачатуряна добивается его оправдания в насилии над дочерьми

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Михаила Хачатуряна, посмертно признанного совершившим насилие над дочерьми, добивается его оправдания.
  • Адвокат Георгий Чугуашвили сообщил, что подана кассационная жалоба с просьбой вернуть дело на новое рассмотрение.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Защита Михаила Хачатуряна, посмертно признанного совершившим насилие над дочерьми, добивается его оправдания и просит кассационный суд вернуть дело на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Чугуашвили.
"Мы подали кассационную жалобу, в ней просим вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы добиться оправдания и реабилитации. Ранее в суде не были исследованы показания девочек, они фактически не отвечали на вопросы", - рассказал собеседник агентства.
Крестина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Расследование дела сестер Хачатурян об убийстве их отца завершено
28 марта, 02:49
Дата судебного заседания пока не назначена, подчеркнул защитник.
Ранее Мосгорсуд утвердил решение по делу в отношении Хачатуряна, его признали совершившим преступления насильственного характера в отношении дочерей. Дело Хачатуряна прекратили в связи с его смертью, а расследование в отношении девушек было возобновлено. Тогда представители сестер Хачатурян отреагировали на решение суда по отцу положительно, отметив, что оно поможет добиться их оправдания.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Суд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей
10 ноября 2025, 18:42
 
ПроисшествияМоскваМихаил ХачатурянМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала