Защита Хачатуряна просит суд вернуть его дело на новое рассмотрение

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Защита Михаила Хачатуряна, посмертно признанного совершившим насилие над дочерьми, добивается его оправдания и просит кассационный суд вернуть дело на новое рассмотрение, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Чугуашвили.

"Мы подали кассационную жалобу, в ней просим вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы добиться оправдания и реабилитации. Ранее в суде не были исследованы показания девочек, они фактически не отвечали на вопросы", - рассказал собеседник агентства.